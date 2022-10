Gravina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Roma anche in merito alla possibile riapertura di un'indagine dellasul caso plusvalenze e stipendi in casa: "Non so se dall'inchiesta di Torino siano emersi fatti nuovi rispetto all'ultimo processo sportivo e questo non mi deve neanche essere comunicato. Restiamo in attesa di quelle che saranno le decisioni della Procura federale, visto che gode della massima fiducia e nel massimo rispetto dell'autonomia".