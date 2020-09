1









Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto sul caso Suarez: "Penso che si stia esagerando, lasciamo lavorare la Procura Federale. Stiamo parlando di una persona arrivata in Italia per completare il percorso di studi dopo che qualche anno fa ha iniziato a masticare l'italiano". C'è anche spazio per una battuta: "Chiellini ne sa qualcosa visto che gli ha masticato un orecchio. Comunque, non credo che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia italiana".