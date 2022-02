L'ex Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rialsciato delle dichiarazioni al termine di un evento svoltosi a Genoa, dove ha parlato anche delle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar 2022. Ricordiamo infatti, che gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno vedersela contro la Macedonia e in caso di vittoria, con ogni probabilità dovranno sfidare il Portogallo di CR7. Queste le parole di Gravina riprese dall'ANSA.



'​Devo essere fiducioso, lo è Roberto Mancini e lo sono anch'io. Lui ci crede e ci credo anche io: sono ottimista come lui'.