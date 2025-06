Gravina su Spalletti: 'Attacchi immeritati. Resta? Non posso dirlo...'

AFP via Getty Images

Gravina su Spalletti: "Attacchi immeritati"

Nel corso della conferenza stampa alla viiglia di Italia-Moldova, due giorni dopo il tracollo con la Norvegia, Gabriele Gravina si è soffermato anche su Luciano Spalletti, difendendo il ct ma lasciando dubbi però su quello che potrà succedere nei prossimi giorni."Mi dispiacciono gli attacchi immeritati a Spalletti, persona straordinaria, anima nobile, tra i migliori incontrati. Attacchi immeritati, lo dico con la morte nel cuore. Al calcio serve e fa bene, è un signore. Ho parlato con lui a lungo in queste ore: l'ho trovato sempre combattivo ma ferito, interpreta il ruolo come servizio all'Italia. Forse non siamo stati bravi a far capire l'orgoglio azzurro.

"LUCIANO MOLLA?" - "Non dobbiamo trovare solo il responsabile: è un metodo sbagliato nella vita.dobbiamo trovare la miglior soluzione per rilanciarci da domani sera poi faremo delle riflessioni per arrivare al meglio nelle altre partite, giocarle con il coltello tra i denti. Non c'è un appuntamento martedì, c'è un contatto continuo, parleremo anche oggi