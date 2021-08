Il presidente della FIGCè intervenuto per placare le polemiche legate alla squalifica di, che in caso di conferma delle due giornate di stop salterebbe il big match contro la Juventus in programma il 12 settembre allo Stadio Maradona. Ecco il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport:Quindi io non voglio giudicare quello che fanno in questo momento i nostri giudici che sono professionisti molto attenti.