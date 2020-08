Gabriele Gravina, presidente della Figc, parla al termine del Consiglio Federale della ripartenza della Serie A e della possibile riapertura degli stadi.



RIPARTENZA - "Il calcio nel suo insieme è molto preoccupato della situazione generale legate alla partenza: siamo in apprensione per l'idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che finisca col diventare assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti".



DATE - "La data fissata per la ripartenza della Serie A è il 19 settembre; a tal proposito ho voluto prendere una delega per fare una riflessione generale, dal momento che voglio capire com'è articolato il campionato. Noi abbiamo il compito di incastrare il calendario, lavorare su un progetto che tenga conto del campionato, delle competizioni internazionali di club e Nazionali".



SUGLI STADI - "Riapertura degli stadi? Al momento siamo impegnati nel proporre soluzioni ai nostri organi di governo, direttamente o indirettamente tramite il Comitato tecnico-scientifico. Siamo certi che arriveremo alla riapertura degli stadi. Pensare di riaprire fin dalla prima giornata mi sembra un po' ottimistica come idea".