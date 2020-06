Gabriele Gravina, presidente dela Figc, parla a Radio Rai 1 della ripresa del calcio italiano, ripartito nel weekend con le semifinali di Coppa Italia: "Oltre 15 milioni di italiani hanno seguito le due semifinali di Coppa Italia, siamo convinti che mercoledì per la finale ci sarà un seguito altrettanto importante. Ci stiamo avvicinando alla normalità ed è importante per tutto il Paese. Da questa triste esperienza dobbiamo trovare le condizioni per migliorare come persone e come appassionati di calcio e di sport. Il nostro paese per una serie di ragioni credo stia tornando a riconquistare la capacità di sapersi relazionare per tornare alla vita normale. Se l’evoluzione positiva della curva epidemiologica continua penso ci permetterà di inserire l’ultimo tassello che è quello del pubblico allo stadio e che ci farebbe tornare ancora di più alla normalità. Il mio auspicio è che ci sia un ritorno alla piena e assoluta normalità che significherebbe aver superato al 100% questo momento di difficoltà. Stiamo cercando di reinserire il pubblico, come sta già succedendo nel mondo della cultura”.



HA TEMUTO NON SI RIPARTISSE? - “Sì, quando la Francia ha annunciato la chiusura dei loro campionato. La Francia è uno dei big five e nel momento in cui stacca la spina tutto diventa più difficile, ma per fortuna grazie ai rapporti con la UEFA e con le altre federazioni abbiamo cercato di portare avanti con prudenza la nostra volontà di ripartire. È stato un momento critico, ma siamo riusciti a venirne fuori tutti insieme”.



SU SPADAFORA E MALAGO' - “Spadafora con la sua prudenza ci ha consentito di ripartire al momento giusto, è stata una grande forma di rispetto verso il mondo del calcio. Il presidente del CONI ha vissuto questi momenti in maniera distaccata, forse eccessivamente preoccupato dall’idea che potesse essere l’unica federazione a ripartire e questo non ha aiutato il percorso, ma penso che avrà avuto le sue buone ragioni. Permettetemi di ringraziare innanzitutto il presidente Dal Pino, con lui abbiamo vissuto momenti di preoccupazione ma abbiamo scoperto la possibilità di fare squadra”.



RIFORME? - “Assolutamente sì, sono allo studio. Questo è il momento del grande senso di responsabilità da parte del calcio, è arrivato il momento di dare senso a questa crisi perché sarebbe negativo lasciarsi sopraffare dalla crisi senza creare il senso di una vera e propria riforma. Quello che serve è qualcosa che indichi la strada di una nuova cultura sportiva. Dobbiamo capire che tutti insieme abbiamo una grande responsabilità verso il calcio come sistema, tutte le componenti devono fare un piccolo passo indietro per poterne fare in avanti. Una riforma di sistema non è più procrastinabile, è un’esigenza reale che dobbiamo responsabilmente realizzare”.



SULL'ALGORITMO - “È una parola che ha dato adito a una serie di interpretazioni, ma per me è una media ponderata che mette tutti nelle stesse condizioni. Bloccare la classifica oggi con otto squadre che hanno una partita in meno non sarebbe giusto, l’algoritmo serve a mettere tutti nelle stesse condizioni”.