Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha risposto ad alcune domande a margine di un’iniziativa di solidarietà all’ospedale Core di Reggio Emilia, in merito alle polemiche sul numero elevato di partite delle nazionali. Ecco le parole riportare dall’Ansa: "Si gioca troppo? Il ritmo credo sia sempre lo stesso, ma in questo momento forse si è esasperati da questa pandemia. Posso dire che dopo questo weekend concederemo un momento di tregua ai nazionali, visto che non giocheremo fino a marzo. Ma credo anche che se la Nazionale rappresenta un patrimonio di questo Paese, in grado di testimoniare speranza, non dovremmo spegnerla. Anzi, dobbiamo alimentarla facendo in modo magari di conciliare gli impegni anche attraverso alcune piccole modifiche di forma laddove possa essere necessaria".