Intervistato da L'Espresso, il presidente dellaGabrieleha citato ilcome esempio virtuoso per il calcio. Ecco le sue parole: "C’è un’equazione che non è mai vera: chi spende di più, vince di più. Ultimamente non è così. Altrimenti ilavrebbe stravinto negli ultimi anni e non avrebbe vinto il Napoli, che è quello che ha speso un po’ meno rispetto a tutti gli altri. Diciamo che c’è un aspetto che riguarda ogni settore dell’economia di mercato, ovvero la progettualità. Chi ha progettualità, visione e riesce a trasformarle in un qualcosa di reale, riesce anche a centrare risultati importanti. Diversamente, non è che se spendi di più, vinci di più. Molte volte assistiamo a delle situazioni che destano pure grande preoccupazione".