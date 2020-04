Il presidente Figc Grabiele Gravina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Calcio Club. Situazione del campionato in primis e le prossime strategie: "Riprenderà quando tutto sarà in regola, nelle massime condizioni di sicurezza. Mercoledì 15 incontreremo il comitato scientifico e stileremo delle procedure con tanto di controlli per tutelare i calciatori, poi partiranno in seguito allenamenti e poi campionato. Si sentono voci contrastanti, ma è giusto fare chiarezza sennò si lanciano messaggi slegati rispetto alla realtà. Termine del campionato? Sentiremo Uefa e Fifa e comitato tecnico scientifico. Importanza del calcio? Ha sempre segnato un momento di ripartenza e speranza, e io mi auguro possa essere così anche in questa occasioni"



COMPETIZIONI E LOCALITA' - "Annullamento competizioni? Lo escludo, sarebbe un grave danno per il calcio. Località? Idea è riprendere in città delle squadre, ma potremmo studiare soluzioni alternative".