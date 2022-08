Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il presidente dellaGabrieleha parlato anche dell'inizio anticipato della, cominciata nel fine settimana dianche a causa del Mondiale previsto tra novembre e dicembre. Ecco il suo pensiero: "C'era un po' di scetticismo per l'inizio del campionato, visto il caldo e la scarsa preparazione, ma è stato spazzato via e la Serie A è partita nelle migliori condizioni possibili. Penso si possa ripetere anche nella prossima stagione, in attesa delle proposte, visto che ci sarà poi l'Europeo in Germania".