Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è pronto a riprendere i discorsi con il governo, con un terreno di scontro ben noto. I nodi da sciogliere sono legati al protocollo (obbligo di quarantena per le squadre in caso di positività) e al possibile anticipo di un giorno delle semifinali di ritorno in Coppa Italia: Juve-Milan e Napoli-Inter. Il ministro dello Sport, Spadafora ha detto sì e ora si attende l'ok di Speranza alla Salute. Si riparte, forse con un giorno d'anticipo.