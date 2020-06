Il presidente della FIGC Gabriele Gravina torna sul tema delle aperture "limitate" per gli stadi.“Oggi è prematuro - dichiara a Tutti Convocati su Radio 24 -, ma il mio auspicio è che possa avvenire a fine campionato, me lo auguro di cuore”. Nei giorni scorsi il presidente della Juventus Andrea Agnelli si era augurato che il Governo potesse decidere di aprire parzialmente gli stadi da luglio. Sulla carta, quindi, il presidente bianconero e quello della FIGC sono sulla stessa linea d'onda.“Sto seguendo l’evoluzione della situazione per teatri e arene e alle manifestazioni culturali.con tutte le precauzione necessarie per assistere alla gara - ha continuato Gravina -., anche un modo per ricompensare gli appassionati dopo un periodo particolarmente complicato”."Il calcio non ha mai chiesto sconti. Abbiamo chiesto a Spadafora di valutare in base alla curva epidemica una settimana prima del via con la Coppa Italia una norma che crea molta ansia a tutto il movimento."."E' un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno.Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine".