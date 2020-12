1









L'ultimo delirio degli anti Juve è presto servito: adesso, con la Juve lontana dalla vetta della classifica, l'opzione playoff non dovrebbe essere più contemplata. Ecco allora che la battaglia epocale sul futuro del campionato si sposta sui social, come troppo spesso è capitato in questi ultimi tempi. Ad aizzarla il giornalista Maurizio Pistocchi, supportato da fronde di supporters di squadre evidentemente lontane dai colori bianco e nero. Dunque, come andrà a finire? A giudicare dai messaggi apparsi su Twitter, una parte della tifoseria juventina continua ad essere contro l'opzione playoff, specialmente per una questione di coerenza. L'altra parte, dopo un'iniziale apertura è arrivata a una vera e propria chiusura.



IL PROGETTO - Ma cosa ha scatenato nuovamente questo dibattito? Precisamente, le parole del campo FIGC, Gabriele Gravina. A Radio Rai, il numero uno della federazione ha parlato così: "Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale. Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia". Febbraio, ecco: un tempo profondamente diverso. Quando si pensava a "spezzare il dominio Juve", e sono parole di De Laurentiis. Oggi?



