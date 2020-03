Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della possibile ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A: "Ci sono medici e specialisti che hanno l'esatta conoscenza dello stato delle cose. Dobbiamo affidarci a loro e invito tutti a partire insieme e ad arrivare insieme". Poi, sulla conclusione del campionato di Serie A: "Aspettiamo comunicazioni da parte della Fifa e della Uefa, che si stanno impegnando per assisterci e trovare una soluzione per salvare questo campionato. L'ideale è andare oltre il 30 giugno, con una deadline al 30 luglio, con una partenza entro maggio. Dipendiamo dall'Oms, non possiamo pensare di scavalcare il loro ruolo".