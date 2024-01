GRAVINA SU VIALLI

Il presidente federale Gabrieleai microfoni della Rai, in occasione della Supercoppa femminile ha ricordato Gianluca. Le sue parole:"Ha rappresentato una sintesi straordinaria tra la memoria e il ricordo. Ha parlato con una testa straordinaria a calciatori, dirigenti, spettatori ma anche agli uomini che hanno approcciato la loro esistenza attraverso un percorso di sofferenza. Ha la capacità di parlare alla sfera affettiva, al cuore di ciascuno di noi. I 24 o 25 mesi vissuti insieme con la nazionale nel ruolo di capo delegazione, non smetterò mai di sottolineare come sia stato il testimone di un messaggio fondamentale, un valore aggiunto. CI ha insegnato che oltre al risultato sportivo, alle modalità tecniche di vivere l'evento c'è la voglia di valorizzare la vita che non è solo vita. Per Luca questo è un bagaglio che ci ha trasmesso che abbiamo il dovere di custodire gelosamente e trasmetterlo alle future generazioni".