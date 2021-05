Dopo il suo intervento a Radio Rai ( QUI le dichiarazioni integrali), Gabriele, presidente della, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss della situazione dellain relazione alla prossimae alla: "Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti". Parole che pesano come macigni all'interno di un ambiente su cui già aleggiano nubi cariche di tempesta