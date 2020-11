Altre dichiarazioni ufficiali del presidente Figc Gravina: "Il protocollo vale per tutti, basta leggerlo e applicarlo correttamente. Se qualcuno lo applica in maniera difforme viene deferito e poi porta le sue ragioni e motivazioni. Questo vale anche per l'ultimo caso Lazio, dove la Procura sta portando avanti le sue indagini di cui vedremo l'esito. Oggi noi abbiamo un concetto di riferimento fondamentale: condividiamo l'idea della centralità dei tamponi, la Federazione ha le sue proposte, noi le abbiamo raccolte in tempi non sospetti. Io non entro nel merito delle autonomie e dell'autodeterminazione delle singole leghe. Loro hanno a disposizione le proposte arrivate da noi, ma se non vogliono utilizzarle possono andare sul mercato. L'auspicio è che ci sia uniformità di gestione da parte delle tre leghe".