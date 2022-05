Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale è intervenuto così: "Le plusvalenze? Purtroppo sono un fatto normale e oggettivo: bisogna dimostrare l’atteggiamento fraudolento per definire che quella plusvalenza è fittizia. Evidentemente gli elementi che erano a disposizione non sono tali da ipotizzare forme di violazione. Stiamo cercando di capire quale possa essere un rimedio che sarà diverso dalle norme civilistiche e di mercato, dato che lì non possiamo esprimerci e possiamo farlo soltanto sotto il profilo sportivo. Quando faremo riferimento al rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato, non terremo conto delle plusvalenze usando lo stesso principio delle norme Uefa".