1









Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato con una nota affidata all’Ansa il parere positivo del comitato tecnico scientifico che ha dato il via libera agli allenamenti collettivi: “La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, e al ministro della salute, Roberto Speranza, la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato”.