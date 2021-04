Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine di una conferenza stampa sugli Europei, ha spiegato a chiare lettere quale sarà il destino in Serie A delle tre squadre italiane che avevano contribuito a dar vita al progetto SuperLega: "Sanzioni per Inter, Milan e Juventus? Assolutamente no. Non si può sanzionare un'idea. Ad oggi c'è un'idea da parte di alcuni che non si è concretizzata, poi se si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia".