A margine della conferenza di presentazione di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri, il presidente della FIGCha parlato del clima all'interno dello spogliatoio azzurro dopo la vittoria di ieri sera contro il Belgio: "Devo dire che è stato emotivamente coinvolgente rientrare nello spogliatoio ieri sera e vedere un clima come se avessimo perso solo perché un componente della squadra si era infortunato. C'era un silenzio totale, hanno condiviso tutti insieme il dolore di Spinazzola. Mi dispiace tanto per lui, gli auguro di tornare il prima possibile. Leonardo è un grande professionista e un grande uomo".