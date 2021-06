Gabriele Gravina, a Sky Sport 24, ha parlato della Nazionale.



SENTIMENTI - "Abbiamo sempre detto dal primo momento che avevamo bisogno di raccontare agli italiani un'altra storia. Doveva essere un regalo dopo tanti momenti di sofferenza, vissuti insieme, non solo sotto il profilo sportivo ma anche sociale. Oggi gli italiani si ritrovano in questa Nazionale. Esce dalla sua forma di arroccamento e va incontro agli italiani. Nazionale popolare in senso buono, che gli italiani sentono più propria ogni giorno. La dimostrazione che questi ragazzi hanno bisogno di uscire, anche circondati dai tifosi con grande rispetto per la tutela della salute di tutti. Vedere questi ragazzi a passeggio a Villa Borghese con le ali di tifosi a incitare è un altro spot importante".



SINTONIA - "Siamo una squadra unica. Straordinaria sotto il profilo della valorizzazione dei sentimenti. Traspare un lato bello, e abbiamo investito tanto tempo ed energie. Abbiamo voluto dimostrare che la Nazionale può risvegliare l'orgoglio e dare entusiasmo. L'ho definita sempre una grande famiglia. Un gruppo che ha voglia di stare insieme e di coinvolgere tutti. E lo stanno facendo".



LOCATELLI E PESSINA - "I giovani? Siamo sulla strada giusta. L'Italia ha talenti importanti e vanno valorizzati per trasformarli in campioni. Bisogna avere fiducia in loro, così anche i nostri club possano trarre da questa esperienza esempio e dimostrazione che l'investimento sui settori giovanili diventi ti porta asset che può risolvere problemi di valorizzazione ed economici".



GRUPPO - "Verratti ha ragione. Pensate che a parte Meret, tutti i convocati hanno giocato, una dimostrazione di grande partecipazione. Questo ulteriore record di questa Nazionale è frutto del gruppo e rappresenta la sua vera forza".