Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Gigi Buffon.'Gigi è un nostro obbiettivo ma non dipende solo da noi. Convincere Gianluca Vialli è stato difficile, ma siamo riusciti ad avere una delle persone più belle del calcio. Gigi ha altre caratteristiche, ma è un'icona del calcio mondiale e la sua progettualità naturale è lavorare nella Nazionale. Faremo di tutto per portarlo a bordo, ci stiamo lavorando e siamo in una fase piuttosto avanzata'.