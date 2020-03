Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche dei dialoghi tra Uefa, Fifa e le varie federazioni per concordare una data per la ripresa delle competizioni sportive, ferme per l'emergenza coronavirus: "Sono sempre in contatto con FIFA e UEFA, mi sono confrontato anche con Rubiales in Spagna per cercare di captare quelle che sono le esigenze del mondo del calcio. La UEFA ci darà una grande mano, ne sono sicuro, per portare a termine la stagione". La Figc spera di far riprendere la Serie A entro fine maggio.