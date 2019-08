Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A e sul mercato che sta per concludersi.

Sul nuovo campionato appena cominciato: “Credo sia stato importante aver riportato in Italia allenatori della caratura di Conte e Sarri. Se aggiungiamo la presenza di Ancelotti a Napoli, la Serie A potrà essere più equilibrata rispetto al passato. La sfida di sabato tra Juve e Napoli potrebbe essere una conferma a questa previsione". Sul mercato: “Non ho ha che fare con la vicenda e non ne conosco i contenuti ma dall’esterno pare che la situazione di Mauro Icardi sia più legata al gossip della moglie che a problemi contrattuali. Sicuramente questa incertezza deve averlo caricato e sarà un’ottima arma per qualunque squadra lo accoglierà, fosse anche la stessa Inter se risolveranno gli attriti".