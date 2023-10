Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del Festival dello Sport, dove ha, inevitabilmente, commentato il caso scommesse.'Abbiamo risposto a questa situazione con sensibilità, coerenza, rispetto per le istituzioni, per i ragazzi e la maglia azzurra. Parliamo di una delle piaghe sociali che in questo momento interessa diversi giovani, tantissimi concittadini e anche a livello internazionale. La ludopatia non è un problema solo del calcio, ma è una piaga sociale. Corrode dall’interno senza guardare in faccia'.