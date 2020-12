Il presidente della FIGC, Gabrieleè intervenuto ai microfoni di Radio Rai Uno parlando dell'attuale stato del campionato di Serie A, della sentenza su Juve-Napoli e della possibilità di inserire i playoff in Serie A."La sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli? Puo dispiacere solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per i giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d'appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A"."Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale. Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia".