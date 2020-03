Gabriele Gravina, al Corriere dello Sport, è tornato a parlare di Juve-Inter: "Rinviare la partita? Si è peccato di ottimismo, perché si sperava di poterla giocare il lunedì successivo a porte aperte. Il Coni ha detto di fermarsi? Non è così. Abbiamo deciso in autonomia. Quando Malagò ha parlato, avevamo già fissato per il mattino successivo un consiglio straordinario con le delegazioni di tutti i campionati decise allo stop. La verità è che il calcio è guardato con pregiudizio. Questo individualismo è una malattia che il calcio paga caro. Mi auguro che l’isolamento obbligato, a cui ci chiama l’emergenza, faccia riflettere molti. Se non facciamo sistema, ci danneggiamo l’un l’altro. Dal Pino? Sta facendo un ottimo lavoro, in un momento non facile. Merita rispetto e sostegno".