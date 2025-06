Gravina: "Non ci sono novità sul CT, vogliamo capire se c'è un progetto nuovo"

Getty Images for FIGC

Il periodo nero dell'Italia non accenna a fermarsi. Dopo la brutta sconfitta con la Norvegia, Lucianoè stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico. L'allenatore toscano lo ha annunciato nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Moldavia, che è stata l'ultima in cui ha guidato gli azzurri dalla panchina. La Federazione, dunque,Al momento in pole c'è, che è rimasto svincolato dopo la stagione con l'Hajduk Spalato, conclusa con il terzo posto in campionato . Dopo la rinuncia di, che era il preferito della Federazione, continua il casting per scegliere il prossimo CT della Nazionale.

Le parole di Gravina sul prossimo CT dell'Italia

Ne ha parlato anche il presidente della FIGC Gabriele, che a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza ha commentato il momento dell'Italia."Non ci sono novità sul Ct, l'unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un progetto nuovo"."È un sentimento di grande amarezza. Il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni. Ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi".





