1









I club di Serie A lo hanno bocciato ma il presidente federale Gravina insiste con possibilità di decidere la stagione con play-off oppure algoritmo in caso di nuovo stop del campionato. Domani ci sarà un consiglio federale che si annuncia già incandescente. Serviranno 11 voti su 21 per ​far passare la proposta di bloccare le retrocessioni, che in assemblea è stata votata da 16 club su 20 con Lazio, Roma e Napoli astenute e solo il Milan contrario. Proposta che ovviamente ha fatto infuriare i club di Serie B, specialmente il Benevento stra-primo nella serie cadetta.



AGNELLI - Gravina, scrive Il Giornale, insiste con i playoff. E la posizione della Juve non cambia. "Agnelli non è diventato alleato di Cairo - scrive il quotidiano -. Ha voluto marcare la differenza rispetto a calciopoli e allo scudetto dagli juventini definito di cartone: niente tricolore se non si conclude. Ma è previsto dall'algoritmo di Gravina: scudetto non assegnato ed elenco dei club trasmesso all'Uefa per partecipare alle prossime coppe".



TENSIONE CON LOTITO - Tutto aperto, insomma con la Lega che "sembra isolata nello scacchiere federale - si legge su Il Corriere della Sera -. Peraltro alcuni club non si fidano della fedeltà di Lotito, consigliere Figc insieme al presidente Dal Pino e a Marotta, temendo che voglia in qualche modo tutelare gli interessi della Salernitana di sua proprietà e in corsa per arrivare sino ai playoff per la promozione in A. Lotito però ha garantito che rispetterà il mandato. Ci sono 21 voti in gioco, compreso quello di Gravina, e per far passare la delibera assembleare ne servono 11".