Intervenuto nel corso dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare anche dell'indice di liquidità, criterio che sarà utilizzato per l'iscrizione al campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: "Non c’è motivo di discordia, è stato un confronto lungo e approfondito. Abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione sulle criticità del mondo del calcio, facendo riflessioni per mettere in sicurezza il sistema calcio. Oggi l'indice di liquidità sembra molto riduttivo rispetto a quanto si richiede in altri settori, ma è una delle modalità attraverso cui abbiamo cercato di guardare alla sostenibilità".