Le parole di Gabriele, presidente, a Sky Sport:"Le indagini sono in corso, aspettiamo i risultati. Da più di un anno la Covisoc e la Figc avevano attenzionato una modalità operativa che non è solo italiana, è europea e la stessa Uefa si stava preoccupando di trovare delle modalità per contrastare questo fenomeno. Ma sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive nel coniugare l’interesse sportivo sotto il profilo gestionale con alcuni criteri di natura civilistica. Per sapere se ci saranno altri elementi che danno certezza alle nostre ipotesi, dovremo aspettare i risultati finali, la documentazione che eventualmente la Procura di Torino metterà a disposizione della nostra Procura federale"