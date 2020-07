La prossima Serie A può ripartire il 12 settembre? "E' un'ipotesi poco percorribile". Parola del presidente della Figc Gabriele Gravina, che in occasione dei festeggiamenti per la promozione in A del Benevento ha spiegato: "A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l'8 un'altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento", riporta Gazzetta.it.



FORMAT - "Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario".



PLAYOFF - "A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali, tutto questo partendo da una data ipotetica di fine settembre".