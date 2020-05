Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dedicato un breve messaggio alle vittime dell'Heysel nel 35esimo anniversario dalla loro scomparsa: "La tragedia dell’Heysel è un monito costante per la coscienza del calcio europeo. A distanza di anni la commozione è ancora viva, ricordiamo perché non avvenga mai più un dramma del genere".



Sulla ripresa del campionato, come riportato dal Corriere dello Sport, ha detto: "Questa ripartenza rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto: è un successo che condivido con il ministro per lo sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la A femminile".