Il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla del derby di oggi tra Juve e Toro ma anche dello scudetto assegnato a tavolino alla Juve Women: "Il calcio alimenta continuamente emozioni grazie a sfide sempre nuove - dichiara a Tuttosport -, ma i derby rappresentano qualcosa di particolare perché affondano il loro fascino ella storia e nella tradizione. Juve-Toro è una gara così, il mio auspicio è che sia oltre che la prima nella sua storia anche l'ultima senza tifosi allo stadio".



JUVE WOMEN - "La non assegnazione dello scudetto femminile sarebbe stata troppo penalizzante per le bianconere (mancavano solo 6 giornate alla fine, ndr) e davvero mortificante per l'intero movimento che ha visto nella Juventus un modello di investimento e sviluppo della categoria. Per fortuna nel femminile non ci sono ancora tanti eccessi ed effetti distorsivi che invece riscontriamo nel maschile dove il livello della polemica è alcune volte addirittura eccessivo".