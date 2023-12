Il presidente della Figc, Gabriele, nell'intervista rilasciata al quotidiano Avvenire, ha affrontato anche il tema del calcio scommesse: "Stiamo parlando di una piaga sociale che riguarda circa 2 milioni di italiani ludopatici. Sono ragazzi fragili che hanno ceduto alle loro debolezze.""Fagioli al momento sta seguendo la fase di recupero psicologico, poi da gennaio sarà a disposizione della FIGC per proseguire il suo percorso che prevede incontri nelle scuole calcio e in quei luoghi in cui la sua testimonianza potrà essere molto utile a tanti coetanei"."Un nostro mantra è: aumentare il valore di produzione e tenere i costi sotto controllo. Il 20 dicembre approveremo le licenze nazionali per consentire alle società di spendere quello che possono. Fare il passo secondo la gamba vuol dire creare quelle imprescindibili condizioni di equa competizione che al momento non ci sono".