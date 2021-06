Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato a Sky Sport.



TIFOSI - "Aumentare oltre il 25%? Ci proveremo. Faremo un confronto, vedremo sull'ottimo comportamento dei tifosi, del grande senso di responsabilità che mostrano tutte le parti in causa, affinché il CTS, Vezzali e il Ministro Speranza possano convergere per me".



PASSIONE - "Sapete quanto ho impiegato, energie e sacrifici, quanto abbiamo voluto investire sul rapporto tra tifosi e la Nazionale. Ma è un rapporto così forte e solido da andare avanti per diversi anni. Stiamo costruendo il futuro di questa Nazionale, unendo tifosi e italiani".



VINCERE GLI EUROPEI - "Se continuiamo a coltivare quest'entusiasmo e questi valori, almeno sotto un profilo a cui tengo, l'abbiamo già vinto. Non dobbiamo dimenticare il sacrificio, stare coi piedi per terra, non impedendo di sognare. Farlo sì, ma con realismo e determinazione. Se riusciamo a coniugare questi aspetti. L'obiettivo minimo è Wembley: poi ce la giocheremo".



MANCINI - "Ci provate sempre a distogliere l'attenzione: Mancini è uno del gruppo. La forza è il gruppo, ha detto bene Bonucci. C'è una grande regia, un Club Italia organizzato, ma abbiamo una forza incredibile, dei ragazzi che dimostrano ogni giorno di essere amici, siamo una famiglia molto legata. Questo è il messaggio che gli italiani apprezzano".