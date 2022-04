Intervenuto nel corso dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche della possibilità di ospitare in Italia Euro 2032. Ecco le sue dichiarazioni: "Manca un grande evento, ci stiamo lavorando per Euro 2032 e siamo ben posizionati ma dobbiamo arrivare preparati. Tre cose da fare per migliorare il calcio italiano? La prima è la sostenibilità, con norme che permettono di riallineare i conti a livello internazionale. Il calcio purtroppo, sotto questo profilo, ha visto un calo dei ricavi del 12% e un aumento del 5% del costo lavoro che ha un impatto del 75% sui ricavi, il più alto in tutta Europa. Questo è uno degli obiettivi che dobbiamo cominciare a controllare".