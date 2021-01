Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato dell’Europeo in conferenza stampa: "Sull'Europeo sono particolarmente ottimista. Ho avuto garanzie dall'Uefa. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, siamo già in contatto e, la settimana prossima, ci sarà già informalmente un primo confronto che possa consentire anche l'ingresso dei tifosi all'Olimpico di Roma. Sono convinto di poter convincere anche il Cts, non appena la pandemia vedrà tanti nostri connazionali vaccinati. Dopo un anno di continui investimenti, le Federazioni subirebbero una beffa oltre il danno. Aprire ai medici mi farebbe piacere per gratificare queste persone che hanno dato un grande segno di responsabilità a questo Paese. Sarebbe un'ipotesi, ci stiamo lavorando”.