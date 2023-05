Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato i risultati delle squadre italiane in Europa: "Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie, hanno raggiunto un risultato eccezionale per l'intero movimento. L'entusiasmo generato da questi successi è qualcosa di unico per cui mi congratulo con le rispettive dirigenze, gli staff tecnici e i calciatori, perché le tre finali delle competizioni Uefa sono frutto di un progetto tecnico molto valido. Oltre alle finaliste, l'exploit internazionale del calcio italianoesti risultati hanno imposto il nostro calcio alla ribalta europea: grazie a questi club l'Italia ha già vinto!"