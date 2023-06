Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un'intervista a Dazn, in cui ha parlato di come vive le vittorie e le sconfitte dell'Italia: "Ho un carattere abbastanza coerente, credo piuttosto forte. Non mi sono esaltato quando abbiamo vinto e non mi sono depresso dopo una sconfitta. Sto male quando la nazionale perde, ho vissuto male l’eliminazione dal Mondiale. Ma prendo atto, con lucidità e una logica votata al pragmatismo, che sono delle situazioni che si possono verificare”.