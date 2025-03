Gravina esalta la Juventus: 'Un modello per il calcio italiano. Peccato per i risultati ma se la giocherà fino alla fine'

Le parole di Gravina sulla Juventus

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato alla stampa a margine della giornata di eventi che si è svolta a Venaria Reale, dove nella giornata di venerdì 21 marzo c'è stata l'inaugurazione dei lavori che daranno vita al nuovo Centro Sportivo Federale, a precedere la terza edizione del Gran Galà di conferimento dei premi "Golden Hearts"."Sono stato nella sede della Juve, ed è sempre molto bello, come ho detto tempo fa, la Juventus è un modello ideale per il calcio italiano. Per le infrastrutture, oggi ho toccato con un mano un ulteriore miglioramento in questo settore. E' un modello anche per il calcio femminile, per lo stadio. E' un modello. E' un peccato per i risultati, ma alla fine il campionato italiano è molto avvincente, le squadre sono molto attrezzate. La Juve comunque è lì e se la giocherà fino alla fine con tutte le altre squadre".