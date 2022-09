Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha spiegato anche quello che è il suo progetto per tentare di far ripartire il calcio italiano.'Parlando di riforma, la mia proposta all’assemblea straordinaria del 21 dicembre sarà di togliere il diritto di veto in capo a ciascuna componente, che impedisce di trovare unità d’intenti su un tema che è improcrastinabile. In quella sede ci confronteremo per cambiare le regole e poi riformare il calcio italiano'.