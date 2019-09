Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato sulla situazione attuale delle nazionali azzurre: "E' un buon momento - spiega ai microfoni di Rai Sport - l'azzurro sta iniziando ad andare di moda". Sull'ultimo Europeo Under 21, nel quale l'Italia è uscita nel girone con Spagna, Polonia e Belgio: "E' rimasto ancora un po' di rammarico, ma da un'esperienza negativa siamo stati bravi a prendere le cose positive, come per esempio il fatto di aver dato tanti giovani alla Nazionale di Mancini". A proposito del nuovo ct: "Trasmette tranqullità all'ambiente, in campo ci sono qualità ed equilibrio, non pensavamo riuscisse a ottenerli così velocemente".