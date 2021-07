In occasione del Consiglio nazionale del CONI, il presidente dellaè tornato sul successo in semifinale degli Azzurri: “Il risultato più bello non è aver raggiunto la finale – ha sottolineato - ma tutto ciò che quel risultato sta portando al Paese. Questa Nazionale è un simbolo di unità dell'Italia. E' il risultato di un'equazione semplice e straordinaria allo stesso tempo: è cuore, più anima, più coraggio”. ​Anche il numero uno dello sport italianoha elogiato la Nazionale: “Stiamo rendendo orgogliosi gli italiani per tanti sport, in particolare per la Nazionale italiana di calcio. Una standing ovation per Gabriele Gravina e Roberto Mancini".