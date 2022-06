In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la situazione del calcio italiano, lanciando una frecciata alla Lega Serie A.



'Evidentemente sfugge quanto abbiamo fatto su richieste della Lega di A. La verità è che in quattro anni non ho mai sentito una proposta di rinnovamento. Ma nessuno scontro aperto con la Lega Serie A. Sarebbe controproducente. Per la Federazione il supporto della Lega di A è indispensabile: da lì arrivano i maggiori introiti. Ma auspico che sia più proiettata verso il futuro, non immobile, antica, perché altrimenti diventerebbe una zavorra per tutto il sistema'.