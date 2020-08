Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato ospite negli studi di Sky Sport, e ha parlato della situazione calcistica italiana dal punto di vista economico: "Bisogna stare attenti nel monitorare un rapporto importante, quello tra ricavi e costi del lavoro. L'obiettivo è quello di fare crescere i ricavi ma anche tenere sotto controllo i costi: più aumenta il costo del lavoro, più aumenta il gettito fiscale più gli altri sport possono trarne beneficio. Questo è un contributo che il calcio dà a tutto lo sport ma bisogna comunque tenerlo monitorato".



SUGLI STADI - "Questa è una delle grandi criticità. Bisogna avviare un percorso di innovazione anche culturale per far capire quanto sia importante lavorare su due asset: l'investimento sui settori giovanili e sulle infrastrutture per poterlo fare, ospitando eventi. Non è pensabile creare eventi in una struttura che non sia adeguata. Lavorare con gli eventi aiuta per un effetto trascinamento, lo abbiamo visto con la fase finale degli Europei Under 21 coi quali abbiamo ammodernato delle strutture che oggi sono dei gioiellini. Bisogna lavorare, noi non possediamo risorse ma abbiamo idee sulle quali lavorare per creare un osservatorio che agevoli l'ammodernamento degli stadi. Dobbiamo farlo convincendo anche la politica nel togliere gli effetti legati alla burocrazia che non aiutano l'acquisizione degli stadi".