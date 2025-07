Gravina: "Dispiace per Retegui, è l'effetto della globalizzazione"

Getty Images

Mateo Retegui sarà un nuovo giocatore. Dopo una stagione da vero protagonista con l'Atalanta, con cui è stato capocannoniere della scorsa Serie A, l'attaccante andrà nel campionato arabo. Retegui guadagneràpiù bonus legati a obiettivi di squadra, mentreSul suo trasferimento si è espresso anche il presidente della FIGC Gabriele, che non ha nascosto l'amarezza per la cessione di uno degli attaccanti più importanti della Nazionale all'estero.

Le parole di Gravina su Retegui

"Dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra. Questo è l’effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell’economia di mercato: questi sono i principi dell’economia e si rispettano. Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato importante come quello italiano ti porta ad avere una formazione ben diversa. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana, come purtroppo è avvenuto per altri. Speriamo di custodirlo nella maniera migliore possibile