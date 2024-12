Le parole di Gabrieleal termine del consiglio federale, riportate da Calcio e Finanza:“L’ipotesi di candidatura di Del Piero? Non ci sono novità, lo stesso Alex è stato molto chiaro. C’è qualcuno che si diverte nell’attivare meccanismi di disturbo, più che di attività positiva, così come con l’uscita del nome di Luca di Montezemolo. Ho una grande considerazione di Alex ma voglio ricordare che il nostro è un mondo basato su alcune regole. Per poter porre una candidatura serve essere designati e attivare meccanismi trasversali e di conoscenza”.“Ho citato a più riprese esempi tangibili della capacità di voler diventare dirigenti del calcio. Faccio un nome, Giorgio Chiellini –. È andato a scuola, ha praticato un’esperienza all’estero straordinaria. Oggi è un dirigente stimato, è entrato nell’Eca, nella più importante commissione della Uefa”.“Ha il valore aggiunto di essere stato importante giocatore e capitano della Nazionale. È un ragazzo con titoli di studio importanti e una capacità relazionale straordinaria. È un profilo che fa bene al calcio a qualsiasi livello di coinvolgimento”.